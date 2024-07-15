Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Mai-Ndombe eyaletinin Kwamouth bölgesinde, isyancı grup üyeleri ile askerler arasında yaşanan çatışmada 51 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kwamouth bölgesine bağlı Kinsele kasabasında bulunan askeri mevzilere, "Mobondo" adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

Askerler ile Mobondo üyeleri arasında çıkan çatışmada, 41 isyancı, 9 asker, 1 sivil yaşamını yitirdi.

Bölgede çatışmalar devam ederken, bölge sakinleri evlerini terk ederek komşu kasaba ve köylere sığınmaya başladı.

Kwamouth bölgesinin eski yerli halkı Tekeler ile bölgeye sonradan gelerek çiftçilik yapmaya başlayan Yakalar arasında 2022'de arazi yüzünden yaşanan çatışmaların ardından, Yakalar silahlanarak Mobondo adını verdikleri silahlı grubu kurdu.

Bölgenin eski yerlileri tarafından toplanmak istenen arazi vergilerine karşı mücadele veren Mobondo üyeleri, 2022'den bu yana birçok köye silahlı saldırı düzenleyerek, yüzlerce sivilin ve askerin ölümüne neden oldu.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Mart 2024'te Teke ve Yaka etnik gruplarının şeflerini bir araya getirerek ateşkes anlaşması imzalanmasına öncülük etmişti.