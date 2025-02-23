Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un geçen Perşembe günü Şam’a yaptığı ziyaretin büyük bir çaba sonucu gerçekleştiği ve bu sayede Rum yönetimi ile Şam arasında köprü kurulduğu öne sürüldü.

Fileleftheros, Şam yönetiminin, Türkiye ile Suriye arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda anlaşması yapılması için Rum yönetimine “güven verici" ve El Şara’nın Rum yönetimi ile iş birliğine niyetli göründüğünü yazdı.

Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olarak gerek yaptırımların kaldırılması, gerek AB’nin Suriye’ye sağlayacağı yardım konusunda “oynayacak rolü" olduğunun Şam tarafından fark edildiğini belirten gazete, Kombos’un Şam’daki muhataplarıyla ikili düzeyde iş birliği konularını da görüştüğünü belirtti.

Haberde, Rum yönetiminin, Türkiye’nin yeni rejimle ve paralel hareket ettiği diğer unsurlara ciddi erişime sahip olduğu bilinciyle hareket ettiği kaydedildi.

Haravgi, Konstantinos Kombos’un, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı, Orta Doğu’daki durum, Kongo Halk Cumhuriyeti’ndeki ve İran’daki durumun ele alınacağı AB Dış Konular Konseyi’ne katılmak üzere bugün Brüksel’e gideceğini yazdı.

Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırılan habere göre, Dış Konular Konseyi çalışmalarının ardından gerçekleştirilecek AB-İsrail Katılım Konseyi’ne iştirak edecek olan Kombos, 25 Şubat Salı günü İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar ve Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan sorumlu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile görüşecek.