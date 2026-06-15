Fileleftheros, İngiliz pasaportlu Kıbrıslı Türkün tasarrufunda 200 karton sigara bulundurmaktan tutuklandığını, ardından bin 200 euro para cezası ödeyerek serbest bırakıldığını yazdı.

Gazete, Rum Gümrük makamlarının, yanlarında bebek ve bebek puseti ile yaya geçiş yapan Kıbrıslı Türk çiftin Rum kontrol noktasında durdurulup arandığını yazdı.

Çiftin beraberindeki çantalarda ve bebek pusetinde çok miktarda sigara bulunduğunu belirten gazete, sigaralara el konulduğunu ve adı belirtilmeyen Kıbrıslı Türk erkeğin tutuklandığını, para cezası ödedikten sonra serbest bırakıldığını ekledi.

Politis’e göre ise, İngiltere’ye uçmak üzere Baf Havalimanı’na giden iki İspanyol yolcudan birinin bagajında, her biri 50 gram ağırlığında toplam 469 kutu (23,45 kilo) elektronik sigara tütünü bulundu.

Tutuklanan yolcu, 8 bin euro para cezası ödeyerek serbest bırakıldı. Bagajında her biri 50 gram ağırlığında 491 paket (24,55 kilo) elektronik sigara tütünü bulunan ikinci yolcu ise para cezasını ödemediği için bugün mahkemeye çıkacak.