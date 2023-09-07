Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Kuveyt’in Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi Abdullah Al-Kharafi’yle bir araya geldiği haber verildi.

Kombos’un Al-Khafari’yle görüşmesinde, Limasol’daki gösteriler sırasında Kuveytli turistler aleyhinde gerçekleştirilen olayları kınadığını yazan Haravgi gazetesi, Kombos’un Kuveytli büyükelçiyle sıcak ve kapsamlı bir toplantı yaptığını aynı zamanda ikili ilişkilerin mükemmel düzeyde olmasını teyit ettiğini iletti.

Haberde, Kombos’un en kısa sürede Kuveyt’i ziyaret etme konusundaki arzusunu ortaya koyduğu da ifade edildi.