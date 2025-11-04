Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, “Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü” tarafından Bahreyn’de gerçekleştirilen “Manama Diyalogue” çerçevesinde bir dizi temaslarda bulundu.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Konstantino Kombos’un hafta sonu Bahreyn’de gerçekleştirilen “Manama Diyalogue” isimli etkinliğe katıldığını, “Bölgesel ve Küresel Sorumluluk Temelinde Deniz Güvenliği” isimli panelde konuşmacı olarak yer aldığını ve etkinlik çerçevesinde bir dizi temasda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Kombos, AB’nin Sahel Bölgesi AB Özel Temsilcisi Joao Cravinho, Afrika Boynuzu AB Özel Temsilcisi Annette Weber, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Aghabekian Shahin ve Bahreyn Krallığı Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani’yle görüştü.

Cravinho ve Weber’le gerçekleştirdiği temaslarda, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı ve AB’nin yetki alanlarındaki konulara katılımı konularını ele alan Kombos, İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper’la ise Güney Kıbrıs ile İngiltere arasındaki iş birliği konularını ele aldı.

Kombos, ABD İçişleri Bakanı Burgum’la gerçekleştirdiği görüşmede ise, Güney Kıbrıs-ABD arasındaki stratejik iş birliğinin geliştirilmesi, Doğu Akdeniz’de enerji ve güvenlik konularında iş birliği ve bölgesel istikrarın korunması konularını görüştü.

Habere göre Kombos, Al Zayani’yle de, AB dönem başkanlığı çerçevesinde bölgesel konularda işbirliği yapılması gibi konuları ele aldı.