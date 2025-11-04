Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis merhum Rum Yönetimi Başkanı Glafkos Kliridis için dün düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Fileleftheros gazetesi Miçotakis'in 2013 yılında hayatını kaybeden Kliridis için dün Lefkoşa Rum kesimindeki Apostolos Varnavas kilisesinde düzenlenen anma etkinliği ve ayinde bir de konuşma yaptığını yazdı.

Konuşmasında Kliridis’in Kıbrıs sorununda oynadığı role, bugünkü mirasına ve iki ülke arasındaki ilişkilere atıfta bulunan Miçotakis, Yunanistan’daki Yeni Demokrasi Partisinin Kliridis’in kurucusu olduğu DİSİ partisiyle bağlarına da değindi.

Kliridis’in anma törenine DİSİ partisi ve Meclis Başkanı Annita Dimitriyu, eski Rum Yönetimi ve DİSİ partisi başkanı Nikos Anastasiadis ve bazı DİSİ mensuplarının katıldığını da yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i ise etkinlikte İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu’nun temsil ettiğini belirtti.

Anma etkinliğinde yaptığı konuşmada Atina ile Rum kesiminin aynı yolda tutarlı, kararlı ve fikir birliğiyle yürüdüğünü de dile getiren Miçotakis, bu çerçevede Crans Montana ve uzun bir durgunluk döneminin ardından BM Genel Sekreterinin çatısı altında Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi görüşmelerin yeniden başlamasının sağlandığını ifade etti.

Yunan hükümetinin Rum hükümetiyle her zaman aynı fikirde olarak bu gelişmeye belirleyici bir şekilde katkıda bulunduğunu da savunan Miçotakis, Yunan hükümetinin BM’nin siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyona ilişkin kararlarıyla ilgili mevcut çerçevede ısrarcı olduğunu kaydetti. Miçotakis, iki devlet çözümüyle ilgili kabul edilemez olduğunu savunduğu argümanları da reddettiğii de belirtti.

Konuşmasında iki ülkenin stratejik ortaklığından da söz eden Miçotakis, özellikle dış politikada olumlu gelişmelerin durgunlukla değil yalnızca aktif diplomasiyle ortaya çıktığına işaret etti.

Gazeteye göre DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu da etkinlikte yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın bölgede kültür fenerleri aynı zamanda güvenlik ve istikrar merkezi olduklarını dile getirdi.