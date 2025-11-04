İki Toplumlu Çevre Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Mihalis Loizidis, komitede ele alınan ve uzlaşı sağlanan bazı konularda siyasi karar alınması gerektiğini belirterek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a çağrıda bulundu.

Politis gazetesi, İki Toplumlu Çevre Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Mihalis Loizidis’le gerçekleştirilen bir röportaja geniş yer verdi.

Habere göre Loizidis söyleşisinde özetle, teknik komitenin çalışmaları çerçevesinde turunçgilleri tehdit eden “huanglongbing (HLB)” bakterisine karşı iki toplum arasında mükemmel bir işbirliği olduğunu ve söz konusu bakterinin adaya ulaşacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek narenciye sektörünün uğrayacağı zararı en aza indirmek adına iki toplumun yakın işbirliği yapmasının gerektiğini vurguladı.

Loizidis, komitede yer alan uzmanların liderlere bu konuda alınması gereken üç önleme dair öneri sunacaklarını da belirterek bu önerileri ayrıntılı şekilde dile getirdi.

Diken inciri bitkilerinde yaşanan zararlı istilası konusunda da yakında önlem hazırlayacaklarını vurgulayan Loizidis, Lefke Madeni ve CMC şirketi atıklarının yarattığı çevre sorunlarının da bir diğer önemli unsur olduğunun altını çizdi.

Loizidis, Lefke bölgesindeki CMC maden bölgesindeki zehirli suların oluşturduğu göllerin boşaltılması ve atıkların uzaklaştırılması konusunda Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk şirketlerin görev üstlenmeye hazır olduklarını, bu konudaki projenin de hazır olduğunu belirterek geriye kalan tek şeyin liderlerin siyasi karar almaları olduğunu savundu.

Loizidis ayrıca, komitede ele alınan “Apis mellifera cypria” cinsi Kıbrıs arısının korunması, başıboş köpek sorunu ve diğer konulara da söyleşisinde değindi.