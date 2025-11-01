Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında deniz altı elektrik kablosu döşenmesini öngören Great Sea Interconnector (GSI) ve 2010 başlarında başlayıp 2023 yazına kadar yürürlükte olan EuroAsia Interconnector projeleri Rum Meclisi Maliye Komitesi’nin dünkü toplantısında yine tartışma konusu oldu.

Alithia, Enerji Bakanlığı’nın bütçesini görüşmek üzere toplanan Maliye Komitesi’nin dünkü toplantısında konuşan Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu'nun, AB Komiserinin, GSI’nin önündeki engelleri, projeyle ilgili anlaşmazlıkları görüşmek üzere 12 Kasım’da Rum ve Yunan Enerji bakanlarıyla görüşeceğini hatırlattı.

Komiserin jeopolitik, ekonomik ve teknik zorlukları, sorunları bilmek istediğini belirten Papanastasiu, GSI’nin sürdürülebilirliğine değinirken projenin Rum Bakanlar Kurulu’ tarafından desteklendiğini ve Yunanistan’la karşılıklı anlayış çerçevesinde, 2025 içerisinde ADMIE’ye 25 milyon euro ödeneceği şartı ile kendisine yetki verdiğini, Maliye Bakanı Makis Keravnos’un da Bakanlar Kurulu’nda yer aldığını hatırlattı.

Toplantıda, Papanastasiu’nun söyledikleri üzerine Maliye Bakanı Makis Keravnos’un projenin mali sürdürülebilirliğiyle ilgili kaygılarına atıf yapıldı ve Hristodulidis hükümetinin proje konusunda "çifte dillilik" sergilediğine dair eleştiriler dile getirildi.

Öte yandan Fileleftheros Meclis Enerji Komitesi Başkan yardımcısı Kiriakos Haciyannis’in, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’dan, GSI’nin öncülü olan EuroAsia Interconnector projesinin yüklenici şirketinin hissedarlarının ya da şirketin arkasındakilerin kimler olduğunu, AB’nin kimlere güvenip projeyi finanse etiğini ısrarla sorması üzerine de gerilim yaşandığını bildirdi.

Habere göre Papanastasiu, Haciyannis’in ısrarlı soruları üzerine Avrupa Başsavcılığının EuroAsia Interconnector hakkındaki incelemeye Ekim 2024’te başladığı, gerçek hissedarların kim olduğunu bilmediği, EuroAsia’nın önceki hükümet döneminde işlediği gibi kaçamak cevaplar verdi. DİKO Milletvekili Hrisi Pandelidi de araya girerek EuroAsia’nın strateji konseyi başkanlığını, (bakan olmadığı dönemde) Yoyannis Kasulidis’in yürüttüğü cevabını verdi.

Haciyannis, cevabın bu olmadığını belirterek, sorularında ısrar etti. DİSİ Milletvekili Nikos Sikas, Komite Başkanı Hristina Erotokritu’nun, Pandelidis’in isim zikretmesine müsaade etmesini “toplantıyı kahvehaneye çevirdiniz” diyerek eleştirdi. İkili arasında “sözünü geri al” tartışması yaşandı.