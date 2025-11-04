Güney Lefkoşa'da Engomi bölgesinde açık alanda bir çantada dün yedi tabanca bulundu.

Fileleftheros gazetesi bir ihbarı değerlendiren Rum polisinin dün Engomi ile Makedonitissa arasındaki bölgede otların arasına gizlenmiş bir sırt çantasında bulunan silahlara polis tarafından el konduğunu ve bilimsel incelemeye gönderildiğini belirtti.

Silahların kullanılabilir durumda olduğunu kaydeden gazete, polisin konuyla ilgili araştırmasının sürdüğünü ekledi.

- - Uyuşturucu

Alithia gazetesinde yer alan haberde ise Rum polisinin 26 yaşındaki bir kişinin kaldığı dairede yaklaşık 840 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğini yazdı.

Bunun öncesinde polis ile söz konusu şahıs arasında Limasol bölgesinde araçlı kovalamaca olduğunu yazan gazete, polisin dur ihtarına uymayan şahsın aracını çalıştırıp polis aracına çarptığını ve kaçmaya çalıştığını belirtti.

Daha sonra şahsın polis tarafından yakalandığını ve bunun akabinde şahsın evinde yapılan aramada 110 gram kokain, 730 gram hint keneviri ve 2 bin 680 euro nakit para ele geçirildiğini kaydeden gazete, şahsın polis tarafından göz altına alındığını ekledi.