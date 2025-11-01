Güney Kıbrıs’ın gemi sicilinin 2023 yılından bu yana yüzde 20 oranında arttığı belirtildi.

Politis gazetesi Denizcilik Müsteşarı Stelyos Himonas’ın, Meclis Maliye Komitesi’ne, 2026 yılına ait bütçeyi sunarken aktardığı verilere dayanarak, Güney Kıbrıs’ın gemi sicillinin, Eylül 2023’ten bu yana yüzde 20 oranında arttığını yazdı.

Habere göre Himonas, tonaj vergi sistemine kayıtlı şirket sayısında da yüzde 4,5 oranında bir artışın olduğunu ifade etti.

Himonas ayrıca 2026 yılı bütçesinin, 18,7 milyon euro gider ve 20,3 milyon gelirle hafif avantajlı olduğuna da dikkati çekti.

Himonas, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlar ve Türk ambargosunun yarattığı engellere karşın, Güney Kıbrıs denizciliğinin rekabetinin güçlendiğini ifade etti.

Türkiye’nin uyguladığı ambargonun maliyetinin sorulması üzerine Himonas, bunun; “kaybedilen kâr” niteliğinde olması nedeniyle hesaplanamadığını belirtti.