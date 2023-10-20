Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bulunan Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaptığı esnada uyuşturucu madde ile yakalanan Orhan Denk, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru İbrahim Atabek olguları aktardı. Polis, 15 Ekim 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapan zanlının üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda 10 gram kokain, 27 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının gönüllü ifade verdiğini, davalarını kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi şahsi kullanımı için ithal ettiğini söylediğini aktardı. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 250 TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.