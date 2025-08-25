(Kamalı Haber) - KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Chukwunonso Kingsley Azodoh yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Medine Sağır olguları aktardı. Polis, 21.08.2025 tarihinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan devriye esnasında zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2022 tarihinden itibaren toplam 996 gündür KKTC' de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, İçişleri Bakanlığı sivil muhaceret dairesinden zanlıyla ilgili soruşturma yapılacağını, ihraç işlemleri başlatıldığını ancak henüz tamamlanmadığını ifade ederek, 7 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.