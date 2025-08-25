(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz hintkeneviri alma ve tasarruf ”suçlarından tutuklanan Joewee F Koudıou mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Celal Durukan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 24.08.2025 tarihinde Lefkoşa’da, Cürümleri Önleme Şubesi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri tarafından; zanlının tasarrufunda satışa hazır vaziyette 39 ayrı foil kağıdı parçalarına sarılı toplam yaklaşık 25 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiğinin araştırılacağını söyledi. Polis memuru, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.