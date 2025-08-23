Ercan’da uyuşturucu madde içeren 118 hap ele geçirildi…

Ercan Havalimanı'nda dün sabah 08.00 sıralarında yurt dışına çıkış yapacak olan T.A’nın (K-35) valizinde x-ray cihazından geçtiği sırada, yapılan kontrolde, uyuşturucu madde içeren 118 adet hap ve uyuşturucu madde kalıntısı içeren metal öğütücü tespit edildi. Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

-Ülkeye ithali yasak ve gümrüğü ödenmemiş 1 kilo 215 gram Maraş otu ele geçirildi

Güneşköy’de dün H.M’nin (E-53) kaldığı evde yapılan aramada, ülkeye ithali yasak ve gümrüğe beyan edilmemiş toplam 1 kilo 215 gram ağırlığında Maraş otu ele geçirildi. Polis açıklamasında, bahse konu şahsa Gümrük ve Rüsumat Dairesi Ekipleri tarafından 8 bin 910 TL para cezası kesilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

-Galerilerden para istedi, verilmeyince rahatsızlık yarattı

Gönyeli bölgesinde kimliği meçhul bir şahıs, oto galerilere giderek para yardımı talebinde bulundu, kendisine para verilmemesi üzerine de yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptı. Olayların polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı görülen A.G (E-42) tespit edilerek tutuklandı.

A.G’nin kalacak yeri ve geçim kaynağının da olmadığı tespit edildi.