(Kamalı Haber) - Lefkoşa ve Gönyeli'de Cürümleri Önleme Şubesi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda silah, mermi ve uyuşturucuyla yakalanan Durmuş Özder Gökay ve Mustafa Behattin “'Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri ve Kokain) İthal, Alma ve Tasarruf ve Kanunsuz Ateşli Silah İthal ve Tasarrufu ve Kanunsuz Patlayıcı Madde İthal ve Tasarrufu' suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Cemal Ramiz olguları aktardı. Polis, 9 Ağustos 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir ekip tarafından Lefkoşa'da Dr. Remzi Gönenç Sokak üzerinde park halinde tespit edilen RY 628 plakalı aracın şüphe üzerine kontrol edilmek istendiğini söyledi. Polis, bu esnada konu aracın hızlıca kaçtığını belirtti. Polis, kısa süre sonra Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince aracın Gönyeli'de tespit edilerek aracı kullananın Durmuş Özder Gökay ve yolcu olan Mustafa Behattin'in huzurlarında araç içerisinde yapılan aramada; 54 bin TL, 4170 Euro, 1950 Sterlin ve 201 Amerikan Doları nakit para ile şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 0.5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, 10 Ağustos tarihinde zanlı Bahattin’in Yenişehir Lefkoşa'daki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada; yatak odasındaki yatağı altında 1 adet 9 mm çapında üzerinde "Sig Sauer" yazan siyah renk tabanca ve şarjörü aynı yerde 1 adet 7,65 mm çapında üzerinde “Walther” yazılı tabanca ve şarjörde 5 adet canlı mermi, dolap üzerinde protein kutusunda dıştan gri ve siyah bant ile sarılı yaklaşık 112 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 1 adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi, bulunarak emare alındığını ifade etti. Polis, aynı gün Durmuş Özder Gökay'ın Küçük Kaymaklı Lefkoşa'daki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada ise bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi, iki adet üzerlerinde madde kalıntısı olan kaşık ve bir adet cam pipo bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis Çavuşu Cemal Ramiz, zanlıların itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini, uyuşturucu maddeleri bir şahsın yönlendirmesi ile Güney Kıbrıs'tan 560 gram olarak ithal ettiklerini söylediklerini açıkladı. Polis, zanlıların ithal ettikleri uyuşturucunun bir kısmını 5 farklı konuma bırakarak, satışını yaptıklarını 3 bin euro kazandıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların silahı da güneyden ithal ettiklerini söylediklerini aktardı. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlılrın 50’er bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 750’er bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmaları şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.