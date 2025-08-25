(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanında meydana gelen” polisi darp görevinden men ciddi darp, darp, uygunsuz tavır hareket sarhoşluk ve rahatsızlık” suçlarından tutuklanan Emre Çamlar yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Aysın Erdemirci olguları aktardı. Polis, 21 Ağustos 2025 tarihinde saat 05:00 raddelerinde Ercan Havalimanında giden yolcu bölümünde bulunan 106 numaralı çıkış kapısında Türkiye'de sakin Emre Çamları’ın 71 mlgr alkol tesiri altındayken arkadaşının adına kiralanmış olan ZRR 739 plakalı aracın anahtarını teslim etmediği için kendisinden izahat isteyen Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ercan Havalimanı Güvenlik Amirliğinde görevli polis memuru Ş.Y.’nin boğazını sıkıp darp edip görevinden men ettikten sonra makul mazereti olmaksızın el ve kollarını sallayıp uygunsuz hareket yapıp yine yüksek sesle "Burayı benim babam kurtardı, ben gazi çocuğuyum kimse beni uçaktan indiremez" demek suretiyle rahatsızlık verdiğini söyledi.

Polis, zanlının Ercan Havalimanında güvenlik görevlisi olarak çalışan C.A.H.’nin omzuna vurup ciddi darp ettikten sonra yine aynı yerde yolcu hizmetlerinde görevli A.G.’yi iterek darp ettiğini açıkladı. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, yapılan soruşturmada ZRR 739 plakalı aracın kazalı olduğunun öğrenildiğini kaydetti. Polis, yapılan soruşturma ve incelenen kamera görüntülerinde zanlının adına sözleşmesi bulunmadığı halde ZRR 739 plakalı kiralık aracı alkollü kullandığını ve konu araç ile Ercan Havalimanında bulunan otoparka ait 2 adet bariyere vurduktan sonra aracı kiralık araba şirketine teslim etmediğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, kiralık araçta 35 bin TL ve otoparkta bin 650 dolar hasar meydana geldiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, bir gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.