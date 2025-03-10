09.03.2025 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa'da, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde, devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından, park halindeki bir araçta yolcu olarak bulunan G.K.(K-19)’nin araçtan inerek tasarrufundaki bir paketi araç dışına bırakması ve şüpheli hareketler sergilemesi üzerine söz konusu şahıs ve araç sürücüsü T.K.(K-30) alıkonmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında araç dışına bırakılan paket içerisinde, yaklaşık 60 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde olduğu tespit edilmiş ve bahse konu şahıslar suçüstü hali gereği tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.