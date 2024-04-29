Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER) “Hayatımıza Değer Katan Kadınlar” başlıklı belgesel serisinin 23’üncü belgeseli ülkenin eğitim-öğretim camiasına ve sendikal yaşama çok uzun yıllar hizmet vermiş Müfide Akalın hakkında olacak.

KÖDER’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd. (KTÖK) iş birliği ile çekilecek belgesel hakkında yapılan açıklamada, Akalın’ın sendikanın kuruluş aşamalarında görev alan birkaç kadından olan ve öncü kişiliği ile mücadelenin ön saflarında yer almış, toplumsal olaylara duyarlı biri olduğuna vurgu yapıldı.

-Ekingen: “Büyük bir motivasyon ve gönül birliği içinde üretime devam”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ise belgeselin ekim ayında seyirciyle buluşacağını kaydetti. Büyük bir motivasyon ve gönül birliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ekingen, yıl içinde belgesel, sergi ve kitaplarla çalışmalarına devam edeceklerini anlattı.

KÖDER’in toplumdan ve projelerini değerli bulan kurum ve kuruluşlardan her geçen gün daha fazla destek aldığını kaydeden Ekingen, derneğe yapılacak katkının önemine işaret etti.