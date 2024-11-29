(Kamalı Haber) - KKTC’ye bir iş adamını vurmaya gelen Mehmet Can Sarı ile ona yardım eden Ufuk Yakın ve Salahi Dereci Girne Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Tutuklanan zanlılar bugün sabah Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Çağın Akkara, zanlılar Mehmet Can Sarı, Ufuk Yakın ve Salahi Dereci 27 Kasım 2024 tarihinde Girne'de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma Tasarruf ve Suç İşlemek İçin Gizli İttifak" suçlarından tutuklandıklarını söyledi. Polis, 27 Kasım 2024 tarihinde alınan bilgi üzerine Girne'de Atatürk Caddesinde faaliyet gösteren bir kafenin ön kısmında bulunan çiçek saksısı içerisinde tabanca olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, ihbar üzerine olay mahaline gidildiğini, 1 adet 9 mm. çapında Sig Sauer P228 marka siyah renk seri numarası meçhul tabanca, tabancaya takılı vaziyette şarjör ve şarjör içerisinde 9 adet 9 mm. çapında canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, yürütülen soruşturma neticesinde olay mahalinin çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini, tabanca ve mermileri Mehmet Can Sarı'nın bıraktığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, 27 Kasım 2024 tarihinde zanlının kaldığı oteldeki 113 numaralı oda içerisindeki ikametgahında yapılan arama sonucunda 1 adet B 63883 Y seri numaralı Pietro Beratta Marka 7.65mm. çapında siyah renk tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 20 adet 7.65 mm. canlı mermi bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, tutuklanan Sarı’nın üzerinde ise bir adet cep telefonu bulduklarını açıkladı. Zanlının ifadesinde Baretta marka tabancayı SU 607 plakalı araçtan alacağı ile ilgili mesaj gönderildiğini ve atılan konuma giderek aldığını söylediğini aktaran polis, SU 607 plakalı aracın kayıtlı mal sahibi Ufuk Yakın’ın da 28 Kasım’da tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, Ufuk Yakın’ın aracı olay günü Salahi Dereci’ye verdiğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis memuru, Salahi Dereci’nin de tutuklandığını, ifadesinde arkadaşıyla gezmek için Yarkın’ın aracıyla Girne'ye geldiğini söylediğini açıkladı. Polis memuru, yapılan soruşturma neticesinde; zanlıların KKTC'deki bir iş adamını vurmak için aralarında anlaşarak Gizli İttifak kurduklarını, Sarı’nın KKTC'deki iş adamını vurmak için KKTC'ye geldiğini ve Yarkın ile Dereci’nin Sarı’ya konu tabancaları temin ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru Akkara, meselenin ağır ceza mahkemesi yetkisine giren ciddi bir mesele olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini, Sarı’nın vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin sürdüğünü, ayrıca kamera görüntülerinin incelenmesinin de devam ettiğini söyledi.

Polis memuru, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, tabanca ve mermilerin parmak izi ve balistik incelemelerinin yapılması gerektiğini, alınması belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.