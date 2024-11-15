Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Değirmenlik’te de tören düzenlendi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Büstü önündeki tören, protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla ile bayraklar göndere çekildi.

Törende, Piyade Teğmen Mustafa Güneş günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Celal Doruk Kumbur “Özgürlük ve Barış Marşı” adlı şiiri okudu.

14’üncü Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Vekili Piyade Kurmay Yarbay Can Küçükmurat tarafından Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından tören sona erdi.