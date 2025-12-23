KKTC’de görülen şap hastalığı sebebiyle Avustralya’nın başta hellim olmak üzere Güney Kıbrıs’tan ithal ettiği birçok ürüne ithalat yasağı getirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “İşgal Bölgelerindeki Şap Sebebiyle Avustralya’dan Blok – Kıbrıslı İthalatçılar İçin Milyonlarca Zarar – Veteriner Dairesi’nden Yoğun Girişimler ve AB’la Koordinasyon” başlıkları altında verdiği haberinde, KKTC’de görülen şap hastalığından ötürü Avustralya’nın, başta hellim olmak üzere Güney Kıbrıs’tan ithal ettiği bazı ürünlere yasak getirdiğini yazdı.

Gazete, Avustralya Tarım, Denizcilik ve Orman Bakanlığı’nın 19 Aralık tarihinde aldığı bir kararla, KKTC’deki şap hastalığını gerekçe göstererek, Güney Kıbrıs’tan ithal edilen hellim başta olmak üzere her türlü süt ürünü, sucuk yapımında kullanılan doğal hayvan bağırsağı, ev hayvanları için mama ve genetik malzeme ve hayvansal sıvı içeren ürünlerin ülkeye girişini yasakladığını aktardı.

Şap hastalığının, “Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kontrol edilemeyen bölgelerde” görülmesine karşın Avusturalya’nın adayı coğrafi olarak bir bütün kabul ettiğini, benzer bir kararı 2015 yılında KKTC’deki hayvanlarda “Nodüler Egzama (LSD)” görüldüğünde de uygulandığını belirten gazete, Avustralya’nın kararının geriye dönük olarak, yani 8 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacağını, yolda olan ürünleri de etkileyeceğini vurguladı.

Habere göre 8 Kasım tarihinden önce gönderilen ürünler kontroller sonrasında kabul edilecekken, 8 Kasım sonrası gönderilen ürünlerin ise ülkeye girişlerine izin verilmeyecek veya yeniden ihracata ya da imhaya gönderilecekler.

Gazete, Avustralya’nın yasağından “kuru çikolata, olgun peynirler (bazı koşullarla) ve yüzde 10’dan daha az süt ürünü içeren ürünlerin" hariç tutulacağını da aktardı.

- - Rum Veteriner Dairesi girişim başlattı

Gazete, Avustralya’nın bu kararının akabinde Güney Kıbrıs’ın yoğun bir girişim başlattığını ve AB’nin Genel Sağlık Müdürlüğü (DG-SANTE) ve Ticaret Genel Müdürlüğünü harekete geçirdiğini belirtti.

Habere göre Rum yetkili makamlar, Güney Kıbrıs için bir tehlike olmadığını belirten resmi bir mektubu Avusturalya makamlarına göndermek, Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nü (WOAH) harekete geçirmek, karardan etkilenen ihracatçıları ve Avustralyalı ithalatçıları itiraz için girişime yönlendirmek ve Avustralya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliğiyle iletişime geçmek yönünde girişimler başlattı.

Avustralya’nın tek taraflı aldığı bu kararla “işgal bölgelerinde gerçekleşen bir olay için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasal makamlarını görmezden geldiğini” ve bu kararın KKTC “gerekli yasal onay belgelerine sahip olamadığı için ürün ihraç edemezken alındığı” belirten gazete, AB’nin Acil Veteriner Grubu’nun ise Cuma gecesinden itibaren Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu hatırlattı.

Rum İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, Avustralya’ya değeri yılda yaklaşık 15 milyon Euro’ya yaklaşan 2 bin ton hellim ihraç edildiği göz önüne alındığında, Avusturalya’nın bu kararının Rum ekonomisine etkilerinin büyük olacağını belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın hastalığın KKTC’den geçişini engellemek amacıyla sınır kapılarında önlemler aldığını ifade etti.

Habere göre, Rum Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Veteriner Dairesiyle birlikte gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.