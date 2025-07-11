(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “evrak sahteleme tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklanan Türkmenistanlı Leyla Kamalova yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Erkan Yılmaz mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 2 Mayıs 2025-2 Temmuz 2025 tarihleri arasında akrabalarına ön izin çıkaracağı yönünde yalan beyanda bulunarak sahte olduğunu bildiği 6 adet ön izin başvurusu hazırlayarak kullanımında bulunan telefon hattının Whatsapp uygulamasından M.H.Y’ye göndererek tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının M.H.Y.’den 30 bin dolar parayı sahtekarlıkla temin ettiğini anlattı. Polis, şikâyetin 8 Temmuz 2025 tarihinde yapıldığını, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, Çalışma Dairesinden yapılan soruşturmada ön izin başvuru formlarının sahte olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 17.06.2024 tarihinden itibaren 346 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun da tespit edildiğini açıkladı. Zanlının kullanımındaki cep telefonunun emare aldığını kaydeden polis, PGM Data İnceleme Şubesinde incelemeye gönderildiğini belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde birçok ifade aldıklarını kaydetti. Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.