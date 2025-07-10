(Kamalı Haber) - KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilerek tutuklanan Bangladeş uyruklu 6 kişi yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı. Polis, 6 Temmuz 2025 tarihinde 17:00 - 17:30 saatleri arasında, Lefkoşa'da, Girne Caddesi Üzerinde, bir polis ekibi tarafından yapılan denetim ve muhaceret kontrolünde, Shohel Rana’nın 12.02.2025 tarihinden itibaren toplam 484 gündür, Emran Hossaın’in 20.11.2024 tarihinden itibaren toplam 228 gündür, Ashikur Rahman’ın 14.12.2023 tarihinden itibaren toplam gündür, Imam Hossen’in 07.03.2024 tarihinden itibaren toplam 986 gündü, Mahedi Hassan Maruf’un 09.10.2024 tarihinden itibaren toplam 270 gündür ve Mohammed Hasan’ın ise 31.07.2023 tarihinden itibaren toplam 706 gündür, KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlılarla ilgili ihraç işlemleri başlatıldığını, ayrıca iş yerleriyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.