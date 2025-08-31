Erhürman: “Sağcı mıydı, solcu muydu, daha önce nereye oy verdi’ gibi sözlerin hepsini bir kenara bıraktık. Sandığa gideceğiz ve çocuklarımıza, torunlarımıza oy vereceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı adayı olacağı açıklanan

Tufan Erhürman’ın katılımıyla Gaziveren Spor Kulübü’nde “Gaziveren Halk Buluşması” gerçekleştirildi.

CTP’den verilen bilgiye göre etkinliğe TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Halk buluşmasında konuşan Erhürman önümüzdeki seçimlerin önemine işaret etti, 19 Ekim’in değişim günü olduğunu söyledi. Sokakta, Kıbrıs’ın güneyine geçip dönen Kıbrıslı Türk gençlere rastladığını söyleyen Erhürman, “Güneye gidip dönünce, ‘Avrupa’dan geldik” diyor gençler. Yani, orası Avrupa, burası Avrupa olmayan bir yer demek istiyorlar. Kurallarıyla, hukukuyla, yaşam biçimiyle... Gençler kendilerini orada Avrupa’da hissediyorlar. Çocuklarımıza şu sözü hep birlikte vermemiz lazım. Bu adanın güneyi Avrupa, kuzeyi Orta Doğu olmayacak. Bu adada, güney ne kadar Avrupa ise kuzey de o kadar Avrupa olacak; bu yaşam biçimi açısından” dedi.

“Sağcı mıydı, solcu muydu, daha önce nereye oy verdi” gibi sözlerin hepsini bir kenara bıraktıkları belirten Erhürman, “Bu seçim, Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı seçimi değildir. Bu seçimde sandığa gideceğiz ve ne CTP’ye ne Tufan Erhürman’a oy vereceğiz. Bu seçimde sandığa gideceğiz ve çocuklarımıza, torunlarımıza oy vereceğiz. Onların bu topraklara tırnaklarını geçirmesine oy vereceğiz” diye konuştu.

-“Bizi hasretlerimiz, acılarımız, endişelerimiz birleştiriyor”

Tufan Erhürman, “Çocuklarımıza bir gelecek çizemiyorsak, hangi partiye oy vermiş olduysak olalım, hissettiğimiz acı aynıdır. Bizi hasretlerimiz, acılarımız, endişelerimiz birleştiriyor” diye konuştu. Cumhurbaşkanının iç meselelerin çözümünde de öncü olması gerektiğini vurgulayan Erhürman, Cumhurbaşkanının aynı zamanda toplum lideri olduğuna dikkat çekti. “Onlar bölmeye çalışacaklar, biz birleştireceğiz” ifadelerini kullanan Erhürman, hep birlikte yürüyeceklerini, hep birlikte kazanacaklarını ve hep birlikte yöneteceklerini vurguladı.

Tufan Erhürman, beş yılın boşa geçtiğini savunarak beş yıl içerisinde müzakere olmadığını belirtti. Daha önceki dört cumhurbaşkanı dönemlerinin hepsinde Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne yönelik müzakerelerin olduğunu anımsatan Erhürman, en azından bir geçiş noktasının açıldığını kaydetti.

-Çeler: Beş senedir temsil edilmediğimiz bir ülkede yaşadık

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de konuşmasında, “Beş senedir temsil edilmediğimiz bir ülkede yaşadık” dedi. “Hepimiz yıllardır farklı siyasi partilere oy vermiş olabiliriz ama geçen beş yılı unutmamamız lazım” diyen Çeler, geçmiş nesillerin, bu ülkede daha iyi bir gelecek için mücadele ettiğini vurguladı. Çeler, verilen mücadelelerin, bugünler için verilmediğini belirtti. Zeki Çeler, “TDP olarak ya bölünmeye sebebiyet verecektik ya da birleşerek güveni inşa edip samimiyetle ortaklaşacaktık. Amblemlerin hiçbir önemi yoktur. TDP olarak biz ak güvercini başağın yanına koyduk. Şimdi sıra toplumun genelinde...” dedi.

Çeler, “Durmadan, yılmadan çalışacağız ve hep birlikte başaracağız” dedi.

-Sarıyer: Hep birlikte mücadele edip kazanacağız

Etkinlikte konuşan CTP Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer de buluşmaya katılan herkese teşekkür etti. Birlikte mücadelenin önemine vurgu yapan Sarıyer, hep birlikte yürüyeceklerinin ve sonunda kazanacaklarını söyledi. Ülkenin çok zor günlerden geçtiğine işaret eden Sarıyer, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine dikkat çekti.