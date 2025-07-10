(Kamalı Haber) – Kanlıköy’de meydana gelen katle teşebbüs ve yaralama olayının ardından tutuklanan Türkmenistan uyruklu Atajan Hojamkulyyev ile Reyim Akmradov yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emre Özdiken, Atajan Hojamkulyyev’in "Katle teşebbüs, ağır yaralama, tehlikeli silah taşıma ve darp", Reyim Akmradov’un ise “Yaralama, kanunsuz bıçak taşıma ve ciddi darp" suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, 6 Temmuz tarihinde, saat 18.00 raddelerinde, Kanlıköy'de, umumi bir yer olan, Karanlık sokak üzerinde Atajan Hojamkulyyev ile Murat Alayev arasında alacak verecek meselesinden dolayı kavga çıktığını söyledi. Polis, sözlü tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Atajan Hojamkulyyev’in kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu 30 santimlik bıçakla Murat Allayev’in sağ böbrek kısmına bir kez sokarak 2 cm ve kalça kısmına bir kez sokarak 2 cm uzunluğunda derin kesi oluşmasına sebep olup, adam öldürmeye teşebbüs edip, ağır bir şekilde yaraladığını söyledi. Polis, Atajan Hojamkulyyev’in olay mahallinde bulunan Reyim Akmradov’un ise vücudunun sol kolunun farklı bölgesinden, sol göğüs ve sol göğüs iç kısmına sokarak, 2 cm’lik kesi oluşmasına sebep olup, yaraladığını kaydetti. Polis memuru, Reyim Akmradov’un ise eline almış olduğu bira şişesini Atajan Hojamkulyyev’in başına başına vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettikten sonra, 19 santimlik bıçakla sağ arka baldırına bir kez sokmak suretiyle 2 cm kesi oluşmasına neden olduğunu kaydetti. Polis, Murat Allayev’in Lefkoşa Devlet Hastanesinde Üroloji servisinde müşahede altına alındığını, ancak hayati tehlikesinin olmadığını, tedavisinin söyledi. Polis memuru, Atajan Hojamkulyyev ile Reyim Akmradov’un ise görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildiğini söyledi. Polis memuru, Atajan Hojamkulyyev ile Murat Alayev’in olay anında giymekte olduğu kıyafetleri emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, her iki zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu, zanlılardan Atajan Hojamkulyyev’in soygun suçundan daha önce teminata bağlandığını belirterek, her iki zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına, zanlı Atajan Hojamkulyyev’in 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin bir milyon TL kefalet senedi imzalamasına, Atajan Hojamkulyyev 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.