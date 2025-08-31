30.08.2025 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Aydınköy’de Şehit Ertan Avni Caddesi üzerinde, Niyazi ŞARAFAT (E-55) yönetimindeki FT 127 plakalı kamyonet araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya İsmail ÜÇOLUK (E-72)’a çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan yaya İsmail ÜÇOLUK, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Nöroşirürji Servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Niyazi ŞARAFAT tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.