“Türkiye’deki ve dünyadaki durum dikkate alınarak ulaşılması mümkün olan sözler verin”

Halkın Partisi (HP) Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olanları halka gerçekçi ve gerçekleştirilebilir vaatlerde bulunmaya davet ederek, “Popülist söylemlerle sanki Cumhurbaşkanının bu koşullarda ve bu Anayasal sistem içerisinde her şeyi yapmaya yetkisi ve gücü varmış gibi davranmaktan kaçınmaya” çağırdı.

HP’den yapılan açıklamada “Geçmişte Kıbrıs sorununu çözmekten KKTC’yi tanıtmaya, dünya ile bütünleşip izolasyonları kaldırmaya varıncaya kadar aslında hiçbiri tek başına Kıbrıs Türk tarafının elinde olmayan ve uluslararası güç dengelerine ve Türkiye’nin vereceği desteğe bağlı bulunan pek çok vaatlerde bulunulmuş ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertesinde gerçeklerle yüzleşildiği zaman vatandaşın yaşanılan hayal kırıklıkları devlete olan inancı daha da zayıflatmıştır” denildi.

Açıklamada, küresel siyasette yaşanmakta olan son gelişmelerin dünya sisteminin önemli bir kırılmanın eşiğinde olduğunu gösterdiği, uluslararası ilişkilerde pek çok kuralın ve ilkenin aşındırıldığı ve güç politikalarının öne çıktığı bir dönemde, duygusal ve artık anlamını yitiren tüketilmiş ezberleri tekrar etmek yerine Kıbrıs Türk halkına günün uluslararası ilişkilerini de dikkate alan, gerçekçi ve ayakları yere basan vaatlerde bulunmanın esas olması gerektiği belirtildi.

-“KKTC’de başkanlık sistemi yok”

HP açıklamasında “KKTC Anayasası ve yerleşmiş demokratik teamülleri Cumhurbaşkanı’nın görev, yetki ve sorumluluklarını tarif etmektedir. Yürütmenin başı olmasına rağmen Cumhurbaşkanının gerek yürütmenin diğer kanadını oluşturan Hükümet gerekse Meclis üzerindeki etkisi ve yetkisi bellidir, tanımlanmıştır. Cumhurbaşkanının ağırlığı ve yaklaşımları elbet bu etkiyi artırıp azaltabilir ancak bunun sınırları olduğunu göz ardı ederek KKTC’de bir ‘başkanlık sistemi’ varmış gibi söylemlerde ve davranışlarda bulunmaktan tüm adayların kaçınması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz” ifadelerine de yer verildi.