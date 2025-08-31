Polis trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 297 kez cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Polis açıklamasında denetimlerde ayrıca 26 aracın trafikten men edildiği ve 1 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Rapora yansıyan trafik suçları arasında; süratli araç kullanma (161), alkollü içki tesiri altında araç kullanma (26), ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanma (1), sigortasız araçla trafiğe çıkma (3), seyir halinde cep telefonu kullanma (7), emniyet kemeri takmadan araç kullanma (4), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma (18), trafik levha ve işaretlerine uymama (6), kamu işletme izninde (T izni) belirtilen şartlara uymama (1), kayıtsız araç kullanma (1) ve diğer trafik suçları (69) yer aldı.