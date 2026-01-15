(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen insan kaçakçılığı suçundan tutuklanan Cemal Serdar mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Yusuf Menekşeli olguları aktardı. Polis, zanlının 18 Aralık 2025 tarihinde Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ST.H. isimli İranlı kadını annesini görmesi için 400 euro karşılığında gizlice KKTC’ye getirmek için FR220 plakalı aracının bagaj kısmına saklayarak aynı gün saat 23.24'te Metehan Kara Giriş Kapısından muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC'ye geçirmek suretiyle birinci dereceden askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettiğini söyledi. Polis, insan kaçakçılığıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlının KKTC'ye geçtikten hemen sonra aynı yol üzerinde S.T.H.’yi aracının bagaj kısmından çıkarıp aracın ön koltuğuna bindirerek yoluna devam ettiğinin görüldüğünü açıkladı. Polis, S.T.H.’nin 7 Ocak tarihinde tutuklandığını ve askeri mahkemeye çıkarılarak, 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildiğini kaydetti. Polis, zanlının da önceki gün tutuklandığını, gerekli soruşturmanın yapıldığını kaydetti. Polis, KKTC vatandaşı olan zanlının insan kaçakçılığı suçundan teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin bir milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.