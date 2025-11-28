(Kamalı Haber)-KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan İsaac Marial Koak Guandong, Samuel Edekunle Ayun, Precious Samuel Samson ve Archie S Korseyoe mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Enis Sabit mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 27.11.2025 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Lefkoşa'da Gine Caddesi üzerinde Göç İdaresi tarafından yapılan kontroller esnasında, İsaac Marial Koak Guandong'un yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2024 tarihinden itibaren 363 gün ve Samuel Edekunle Ayun'un yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2024 tarihinden itibaren 363 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, 27.11.2025 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Lefkoşa'da Anıttepe Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan kontroller esnasında ise Precious Samuel Samson’un yapılan muhaceret kontrolünde 09.03.2021 tarihinden itibaren 1664 gün ve Archie S Korseyoe’nun yapılan muhaceret kontrolünde 23.09.2021 tarihinden itibaren 1466 gün KKTC'de İkamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, KKTC'de kalmış oldukları bu süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadıkları hususunda araştırma yapılması gerektiğini, ayrıca zanlıların ihraç edilebilmesi için ihraç yazılarının yazılması gerektiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.