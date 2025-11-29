(Kamalı Haber)- Çatalköy'de yaşayan N.İ'ye (E-24) ait Range Rover araca 4 el ateş ettikten sonra kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanan Görkem Mete hakkındaki dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme heyeti, olayın 11 Mayıs 2025 tarihinde saat 13.00’te Çatalköy’deki Mersinli Sokak üzerinde meydana geldiğini belirtti. Heyet, Görkem Mete’nin N.İ’ye ait evin bahçesinde park halinde bulunan aracına 4 el ateş açtığını ifade etti.

Sanığın kurşunlama olayından 40 dakika sonra kaçmaya çalışırken taksi içerisinde tespit edilerek yakalandığını kaydeden heyet, yapılan araştırmada 11 Mayıs 2025’te KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydetti.

Sanığın olayda kullandığı silahın yerini gösterdiğini belirten heyet, bir adet Avusturya yapımı Glock marka tabanca, olayda kullanılan 2 adet çorap ve bir adet tişörtün emare alındığını belirtti.

Heyet, yapılan soruşturma sonucu sanığın Türkiye’de telegramdan irtibat kurduğu şahısla 250 bin TL’ye anlaşıp, tetikçilik yapmak üzere KKTC’ye geldiğini belirlendiğini söyledi. son günlerde ülkede benzer vakaların çoğaldığını, toplumda tedirginliğe neden olduğunu kaydeden heyet, sanığı 8 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı.