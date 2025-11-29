(Kamalı Haber) - Demirhan'da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Kıbrıslı Rum Kyrıakou GEORGIOU mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 28 Kasım 2025 Tarihinde saat 13:00 raddelerinde Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket içerisinde zanlının market içerisinde satışa sunulan toplam değerleri 668,18 TL olan 3 adet Dove Beauty marka sabunları, 2 adet Cadbury Dairy Milk marka çikolataları ve Marob marka 12’li bıçak setini alıp çantasına koyup ödeme yapmadan kasa bölümünden ayrılmak suretiyle sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün tepsit edilerek tutuklandığını belirti. Soruşturmanın yeni başladığını belirten Polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.