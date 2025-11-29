(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı Waleed Salah Walıd Al-Saheb mahkekemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ahmet Sinanoglu mahkemeye olguları aktardı. Polis memuru, 28.11.2025 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Ortaköy Lefkoşa’da İsimsiz Sokak üzerinde devriyede bulunan LPM Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yol kenarında park halinde bulunan kapısı açık işler vaziyetteki aracın yanına durarak araç içerisinde bulunan Lefkoşa’da sakin zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonun sağ cebinde 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınıp, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıya ilgili soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydetti. Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderilecegini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.