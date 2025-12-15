(Kamalı Haber) - KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Nijeryalı Folashade Grace Aremu yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Erginsoy Güler olguları aktardı.

Polis, 11.12.2025 tarihinde saat 12.30'da Lefkoşa Adli Şube'de soruşturma maksatlarıyla bulunan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2022 tarihinden itibaren 1108 gün KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını açıkladı. Polis, süre zarfında ihraç işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak henüz cevap alınmadığını belirtti.

Polis, zanlının ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için 8 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.