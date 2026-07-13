Kamalı Haber

Lefkoşa'da meydana gelen "Sahte Davranışla Bankadan Ödeme Emri Verilmesini Sağlamak" suçundan tutuklanan U.D mahkemeye çıkarıldı.

Arkadaşını yatırım vaadiyle kandırdığı iddiası

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Doğukan Can olguları aktardı. Polis, 3 Mart 2026 tarihinde Türkiye'de sakin İ.Ö.’nün Lefkoşa Adli Şube'ye gelerek, 2025 yılı Eylül ayı içerisinde Türkiye'de arkadaşı olan ve birlikte çalıştıkları U.D'nin KKTC'de gazinolarda yatırım yapıp kendisine para kazandıracağı yalan beyanında bulunup ikna ederek 2 adet kredi kartını alıp KKTC'ye gelerek H.T. ile birlikte kendisinin bilgisi ve rızası olmaksızın kendisine ait kredi kartları ile şans oyunu oynayarak kendisini 1.480.000 TL zarara uğrattıklarını belirtip şikayetçi olduğunu söyledi.

Ercan Havalimanı'nda tutuklandı

Polis, zanlının 12 Temmuz’da KKTC’ye giriş yaparken Ercan Havalimanı'nda tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak bir gönüllü ifade veren zanlıyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

3 gün tutukluluk emri

Polis, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının cep telefonunun inceleneceğini, vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin gerektiğini belirterek, 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.