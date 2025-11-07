Ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 21 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’nde yer verilen bilgiye göre, dün polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde tespit edilen 21 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

- Son bir haftada yaklaşık 60 tutuklama

Öte yandan, polisin son bir hafta içinde gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen yaklaşık 60 kişinin tutuklandığı belirlendi.