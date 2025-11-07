Ülke genelinde polis ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Lefkoşa ve Ziyamet’te gerçekleştirilen iki ayrı denetimde, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler emare olarak alındı.

- Lefkoşa’da CÖŞ ekiplerinden uyuşturucu tespiti

Lefkoşa’da Bolu Sokak’ta devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri, saat 13.30 sıralarında, park halindeki araçta şüpheli hareketlerde bulunan D.M.’nin (E-27) üzerinde ve aracında yaptıkları aramada, yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü madde ele geçirdi.

Ülkede yasal statüsü olmadığı ve ikamet izinsiz bulunduğu da tespit edilen zanlı tutuklandı.

- Ziyamet’te 2 kişi tutuklandı

Aynı gün saat 20.00 sıralarında Ziyamet’te yapılan trafik denetiminde ise, E.Ö. (E-24) ve D.D. (E-27) üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada bir miktar hintkeneviri türü madde bulundu. Her iki şahıs da tutuklandı.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.