(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Zeliha Ballı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Görkem Taşlı olguları aktardı. Polis, 5 Kasım 2025 tarihinde Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapan zanlının üzerinde ve aracında Narkotik ekipleri tarafından kontrol yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlının bel çantasında 11 ayrı naylon pakette 10 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucuyu aynı gün güneyden bir şahıstan aldığını, kuzeyde bazı konumlara bırakacağını ve 100 euro alacağını söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin yüzde 60 engelli olduğunu, epilepsi hastası olduğunu, sosyal yardım aldığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, iki kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.