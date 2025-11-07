Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika’dan taşınan tozun gelecek hafta salı gece yarısına kadar etkili olmaya devam edeceğinden hassasiyeti olan vatandaşları uyardı.
Gıda denetim sonuçları...5 üründe limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi
İçeriği Görüntüle
Metroloji Dairesi’nden yayımlanan uyarıya göre, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bugün saat 12.00’den salı gece yarısına kadar bölgede hava kirliliği yaratması bekleniyor.
Tozlu hava hafta başından beri ülkede hava kirliği yaratıyor.