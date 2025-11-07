(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp suçlarından tutuklanan Hamdullah Elmas, Cemil Furkan Elmas ve Abdullah Elmas mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 6 Kasım 2025 tarihinde saat 16.30’da Lefkoşa'da umumi bir yer olan, Yusuf Az Sokak üzerinde Hamdullah, Cemil Furkan Elmas ve Abdullah Elmas'ın alacak-verecek meselesi nedeniyle M.Ynin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle sol gözünün görme kaybı yaşanmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattıklarını belirtti. Polis, zanlıların aynı gün tutuklandığını söyledi. Polis, müştekinin Lefkoşa Devlet hastanesinde operasyon geçirdiğini, göz servisinde müşahede altına alındığını kaydetti. Polis, müştekinin doktorundan alınan bilgide hayati tehlikesi bulunmadığını ancak görme kaybı yaşamasının muhtemel olduğunun öğrenildiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.