(Kamalı Haber)- Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde, “Vahim zarar ve darp” suçlarından yargılanan Tolga Eray Keçeli hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık 2 yıl hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyeti verdiği kararı Başkan okudu. Başkan, olayın 22.00 sıralarında Serhatköy’de bir oyun parkı içerisinde gerçekleştiğini, sanığın kız arkadaşı ile “dua etmediği” gerekçesiyle tartıştıklarını belirtti. Başkan, tartışma sırasında sanık Keçeli’nin, her iki eliyle kız arkadaşını omuzlarından tutup kaldırarak yere vurduğunu ve bu eylem sonucu sağ ayak bileğinin ters dönerek kırıldığını ifade etti. Başkan, şikayet üzerine tutuklanan sanığn 26 Mayıs 2025 tarihinde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiğini kaydetti. Başkan, sanığı yargılandığı vahim zarar ve darp suçlarından mahkum ettiklerini, vahim zarar suçunun 7, darp suçunun ise 3 yıl hapis öngördüğünü kaydetti. Başkan Cemaller, “olayın kadına yönelik şiddet boyutu vardır ve bu husus suçun vahameti açısından sanık aleyhine tarafımızdan dikkate alınmıştır. Kadınlara yönelik bu tür suçlarda artış olduğunu üzülerek gözlemlemekte olup bu tür suçların mahkemeler tarafından hiçbir şekilde hoşgörü ile karşılanamayacağını da vurgulamak isteriz”dedi.

Başkan, sanığın 2022 yılında ciddi darp suçundan dolayı 2 ay hapse mahkûm edilmiş olduğunu ancak aleyhine verilen kısa süreli hapis cezasına rağmen ıslah olmayarak takriben 2 yıl sonra benzeri suç işlediğini kaydetti. Başkan, “Sanığın benzeri sabıkasının oluşu ceza takdirinde aleyhinde dikkate alınır”dedi. Başkan, sanığın özür dilemesi, pişman oluşu, mahkemede suçlarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koyması, kendisinin ve annesinin sağlık durumu sanık lehine değerlendirildiğini kaydetti. Başkan Cemaller, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlar ve tutuklu kaldığı süreyi de bir bütün olarak değerlendirdikten sonra 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.