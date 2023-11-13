İtfaiye Müdürlüğü, KKTC’de bir haftada toplam 5 yangın ve 21 hususi servis olayı meydana geldiğini, yangınlar sonucu maddi zarar olmadığını duyurdu.

İtfaiye Müdürlüğü’nün 6-12 Kasım tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebeplerinin, temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrol dışına çıkması ve kaynak makinesinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması olduğu kaydedildi.

Hususi servis olayları ise şöyle; araçların motor bölümünde, binanın tavan arasında, ağaçların üzerinde ve duvar arasında sıkışan kedilerin, inşaat halindeki binanın çatısında mahsur kalan köpeklerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, İlçe İtfaiye Şubelerinin okullar tarafından ziyaret edilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.