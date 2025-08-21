(Kamalı Haber) - Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin geçtiğimiz hafta akrabası için vermiş olduğu 30 yıl hapis cezasına tepki olarak, sosyal medya hesabı olan Facebook’ta mahkeme heyeti ile devleti aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu iddia edilen emekli Albay, eski milletvekili ve 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın danışmanlarından Halil Sadrazam, teminat duruşmasına çıkarıldı.

Polis memuru Özgür Sunalp zanlının “Mahkemeler Yasası’na Aykırı Harekete” ve “Müsfit Niyetli Yayın Yapma” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldığını belirtti. Polis, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14 Ağustos 2025 tarihinde bir davanın kararı ve cezasının okunduğunu belirtti. Polis, Halil Sadrazam’ın davanın kararıyla ilgili mahkemeleri ve devleti küçük düşürücü paylaşımlar yaptığını; sosyal medya hesabı olan Facebook’ta mahkeme heyeti ile devleti aşağılayıcı ifadelerde bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlının 20 Ağustos tarihinde Tepebaşı’ndaki ikametgahında tespit edildiğini ve söz konusu paylaşımları kendi Facebook hesabından cep telefonu üzerinden yaptığını beyan ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının cep telefonu ve paylaşımlarının incelenmesi gerektiğini kaydetti, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.