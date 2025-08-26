(Kamalı Haber) - KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Yuosef Jiblin mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili sahte veren Polis memuru Mahmut Can Göçmen olguları aktardı. Can, 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde Gönyeli-Alayköy Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında Gönyeli Cami avlusu içerisinde şüpheli hareketleri olduğunu gördükleri zanlıyı tespit ederek ileri soruşturma için Gönyeli Polis Karakoluna bilgi verdiklerini söyledi. Polis, Gönyeli Polis Karakolu'nda görevli bir polis ekibinin zanlıyı zabıta memurlarından teslim aldığını kaydetti. Polis, zanlı aleyhinde yapılan muhaceret kontrolünde 08.10.2012 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığını ve o günden sonra KKTC'den hiç çıkış yapmadığını, son olarak 30.09.2018 ile 30.09.2019 tarihleri arasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde öğrenci kaydının olduğunu, 29.11.2019 tarihinden beri toplam 2156 gün KKTC'de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının adada başka herhangi bir suça karışıp karışmadığı ile ilgili soruşturma yapılması gerektiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.