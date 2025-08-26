(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlı Leonard Chukwuemeka yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Sinanoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde, polis ekipleri tarafından şüpheli görülen zanlı Leonard Chukwuemeka’nın kullanımında bulunan ME 401 plakalı araç durdurularak konu araç içerisinde yapılan aramada toplam 13 paket alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilip emare olarak alındığını ve suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis akabinde zanlının ikametgahında mahkeme emri gereği yapılan arama neticesinde 1 adet yine alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, kâğıt parçalarının üzerinde parmak izi incelemesi başlatıldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 1 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.