(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da bir galeriye giderek, para isteyen, alamayınca tehdit eden, ayrıca kalacak yeri ve parası olmayan Ali Güleryüz mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili sahte veren Polis memuru Mahmut Can Göçmen zanlının “Genel Rahatsızlık, Uygunsuz Tavrı Hareket ve Derbeder Şahıs” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi. Göçmen, 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 16.00 raddelerinde zanlının Kermiya bölgesinde faaliyet gösteren bir oto galerisine giderek para yardımı talebinde bulunduğunu, kendisine para verilmemesi üzerine, ellerini dizlerine vurarak "yeniden görüşeceğiz" demek sureti ile rahatsızlık verip uygunsuz tavır harekette bulunduğunu açıkladı. Polis, şikâyet üzerine zanlının aynı gün Gönyeli'de faaliyet gösteren Concorde Casino içerisinde tespit edilerek Gönyeli Polis Karakoluna celp edildiğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturmada zanlının 09.08.2025 tarihinde KKTC'ye geldiği, kalacak bir yeri olmadığı için Lefkoşa'da bulunan Dereboyu Camisinde kaldığı, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada parasının ve herhangi bir cep telefonunun olmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Zanlının turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığını, kalacak yeri ve parası olmadığını belirten polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 16 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.