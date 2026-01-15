Türk Dünyası’nın kültürel mirasının tanıtılması ve küresel düzeyde etkileşiminin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Türk Haftası, 12–14 Ocak 2026 tarihleri arasında Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirildi.

Programın açılış töreni Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi’nde düzenlendi. Program, Viyana merkezli uluslararası kuruluşların temsilcileri, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye ve Gözlemci Devletleri’nin diplomatik misyonları ile Türk diasporası temsilcilerini bir araya getiren çeşitli etkinlik ve toplantılarla devam etti.

Türk Haftası kapsamında ayrıca, TDT Üye ve Gözlemci Devletleri’nin resmi diaspora kurumları ile diaspora sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla “3. Diaspora Kapasite Geliştirme Eğitim Programı”, 14 Ocak 2026 tarihinde düzenlendi. Söz konusu eğitim programına Avrupa Kıbrıs Türk Öğrenci Federasyonu’nu temsilen Yasemin Uludağ, Umut Cihanlı ve Altar Aral Turhan; Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği’ni temsilen ise Doğuş Ertoprak katılarak konuşma yaptı.

Türk Haftası, Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen bir resepsiyonla sona erdi. Resepsiyonda Devlet Sanatçımız Rüya Taner, katılımcılara bir piyano resitali sundu.

Türk Haftası kapsamında icra edilen toplantı ve etkinliklerde KKTC’ni Budapeşte Temsilcisi Çağrı Kalfaoğlu ve Üçüncü Sekreter Batuhan Beyatlı temsil etti.