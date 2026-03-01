Sağlık Bakanlığı’nın girişimleriyle temin edilen Kolanjioskopi cihazı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde hizmete girdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, safra yollarını görüntülemek için yapılan endoskopik işlemi mümkün kılan ve tanısı zor olan safra kanalı ile karaciğer içi safra kanallarının doğrudan görülmesini sağlayan sistem, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kullanılmaya başlandı.

Açıklamada, cihazın hizmete girmesiyle son bir ayda 3 hastaya müdahale edildiği, yapılan incelemelerin ardından hastalara tanılarının konularak tedaviye yönlendirildikleri belirtildi.

İşlemlerin, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu tarafından gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, 2007 yılından bu yana uygulanan ERCP işlemleriyle bugüne kadar yaklaşık 3 bin 650 hastaya müdahale edildiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Kolanjioskopi Skopu’nun, ERCP sırasında safra kanallarına yerleştirilerek doğrudan endoskopik inceleme yapılmasını ve gerektiğinde biyopsi alınmasını sağlayan ileri teknolojiye sahip bir cihaz olduğu belirtildi.