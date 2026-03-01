Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), savaşların kazanını olmadığını vurgulayarak, İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki savaşın bir an önce barışla sona ermesini diledi.

KTTB yapılan yazılı açıklamada, savaşların geride ölüm, acı, göç, yoksulluk, kalıcı travmalar ve düşmanlıklar bıraktığı kaydedilerek, “Bombaların sesi sustuğunda bile, annelerin yüreğindeki yangın sönmez” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Savaşı yaşamış, bölünmüşlüğün, kayıpların ve belirsizliğin yükünü omuzlarında hala taşıyan Kıbrıslı Türk hekimler olarak; İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki savaşın bir an önce barışla sona ermesini dileriz.

Mesleği yaşamı korumak, sağlığı savunmak ve insanı yaşatmak olan biz hekimler; savaşın, şiddetin ve düşmanlığın karşısında barışı, birlikte yaşamayı ve insan sevgisini savunmamız etik bir sorumluluktur. Çünkü savaşlar ölüm demektir; çünkü savaşlar, çocukları, kadınları, en savunmasız olanları öldürür, çocukları yetim, öksüz bırakır.”

Barışın egemen olduğu, hukukun üstünlüğünün korunduğu, adaletin ve insan haklarının evrensel değer olarak benimsendiği bir dünyanın mümkün olduğu belirtilen açıklamada, bunun için bıkmadan, usanmadan çocuklara düşmanlığın değil barışın öğretilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, daha fazla can kaybı yaşanmadan, şehir yıkılmadan, daha fazla çocuk korkuyla uyanmadan çatışmaların sona ermesi gerektiği ifade edildi.