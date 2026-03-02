(Kamalı Haber)- Lefke'de 'Alkol tesiri altında alkollü araç kullanma' suçundan tutuklanan Erşan Abit mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mustafa Parıldar olguları aktardı. Polis, 28.02.2026 tarihinde saat 17:15'de Lefke-Gençlik Gücü maçı bitiminden sonra Gençlik Gücü oyuncularını taşıyan otobüsünün Lefke-Güzelyurt çift şeritli anayolu içeresinde seyir halinde kendilerinin yanından geçen Bmw marka salon araç sürücüsü olan ve Lefke forması giyen bir erkek şahsın anlaşılmayacak bir şeyler söylediğini bildirip konu şahsın polis tarafından bu şekilde davranmaması hususunda uyarı ve ikaz edilmesini istediğini söyledi. Polis, aynı gün Bmw marka salon aracın sürücüsü olan Lefke'de sakin Erşan Abit’in tespit edilerek Lefke Polis Karakoluna çağrıldığını, uyarı ve ikaz yapıldığı esnada nefesinde alkol kokusu gelmesi üzerine yapılan kontrolde alkometre cihazı ile nefesinde alkol miktarının 1. ölçümde 193 miligram olduğu 10 dakika sonra yapılan 2. ölçümde ise 196 miligram alkollü içki tesiri altında motorlu araç kullanma suçu tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis,zanlının kendisine yapılan dava tebliğini kabul ettiğini, KKTC ve İngiltere vatandaşı olup aynı zamanda daimi ikametgahının İngiltere olduğunu belirti.

Polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını ve geçici olarak sürüş ehliyetinin iptali edilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeller, zanlının davalarında hazır olması için yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve davası bitinceye kadar ehliyetine el konulmasına emir verdi.